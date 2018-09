Futuristisch vliegen in raamloos toestel

Veel mensen willen aan boord van het vliegtuig graag bij het raam zitten. Zo kunnen ze goed van het uitzicht genieten. In de nieuwe Ixion Windowless Jet kun je niet aan het raam zitten, want die zijn er niet ingebouwd.

Wel zijn er grote schermen aan weerszijden en de bovenkant van het privétoestel. Als passagier kun je kiezen wat er op deze schermen wordt afgespeeld. Wil je toch genieten van het uitzicht? Geen probleem; door externe camera's kun je perfect zien waar je op dat moment vliegt. Tevens kun je onder meer films afspelen en een videoconferentie houden.

Volgens de ontwerpers is het verwijderen van de ramen gunstig voor het gewicht van de vliegtuigen. Hierdoor worden de brandstof- en onderhoudskosten aanzienlijk minder.

Technologische ontwikkelingen

Technicon Design is niet het enige ontwerpbureau dat raamloze toestellen voorstelt. Het Amerikaanse bureau Spike Aerospace wil in 2018 commerciële supersonische vliegtuigen lanceren. Deze raamloze toestellen moeten in minder dan vier uur van Londen naar New York vliegen.