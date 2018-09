Bang Pukkelpop doorstaat eerste onweersbuien

Eerder deze week ging het hier wéér fout, toen een gigantische tent bij een windvlaag plotseling instortte.

Elke bezoeker zal ongetwijfeld even teruggedacht hebben aan de dramatische editie van precies drie jaar geleden, toen vijf personen op de eerste festivaldag om het leven kwamen nadat een soortgelijke megatent het door hevig noodweer begaf. Tientallen Nederlanders raakten zwaargewond.

„Toen ik hoorde wat hier dinsdag gebeurd is, moest ik toch even slikken”, geeft Kevin van Bodegom toe. Samen met acht vrienden uit Tilburg bezoekt hij het volledige driedaagse muziekfestival. „Zeker met alle extra maatregelen na de ramp in 2011 had dit nooit mogen gebeuren.”

Op internet lieten talloze bezoekers al weten zich zo veel zorgen te maken over de opnieuw falende infrastructuur dat ze van hun entreekaartje af willen. Zo ver gaan de Tilburgers niet. „Een aantal van ons was er in 2011 bij toen het noodweer losbarstte”, zegt twintiger Jos Lammers. „Dus ja: we zijn af en toe ongerust. Maar we laten ons festival er zeker niet door verpesten.”

De ongelukstent bleek wel gecontroleerd door een officiële keuringsinstantie, maar die had na afloop ‘nog enkele opmerkingen’. Het is onduidelijk of Pukkelpop dat commentaar ter harte heeft genomen.

Gisteren kondigde de organisatie op aandringen van burgemeester Hilde Claes voor de zoveelste keer extra maatregelen aan. Om de veiligheid te kunnen garanderen, maar zeker ook om nog meer imagoschade te voorkomen. Er zijn extra weermannen in dienst genomen, de tenten zijn extra stevig vastgezet en opnieuw gekeurd en de procedure voor het stilleggen van optredens werd aangescherpt.

Honderd procent gerust lijkt de organisatie nog altijd niet, zeker aangezien er vóór het incident van deze week al legio maatregelen waren genomen. Pukkelpop geloofde er heilig in dit keer wel bestand te zijn tegen extreem weer. „We kunnen nu eenmaal niet alles uitsluiten”, luidt de korte verklaring.

Morgen wordt in Hasselt opnieuw zwaar onweer verwacht.