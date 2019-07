Grote brand bij meubelbedrijf Culemborg onder controle

De rook was in de wijde omtrek te zien. De brandweer adviseerde mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Het bedrijf is gevestigd op industrieterrein Pavijen. Op foto’s is te zien dat het pand grotendeels is ingestort. Omliggende gebouwen werden tijdens de brand, die inmiddels onder controle is, ontruimd.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid is niemand gewond geraakt en zijn er door meetploegen geen te hoge concentraties van schadelijke stoffen gemeten.