Politie zaait verwarring over ’kadavers’ Offerfeest

„Met het oog op de voedselveiligheid moet de verkoop van vlees aan allerlei regels voldoen”, zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders. „Die regels gelden voor iedereen. Maar ik vraag me af of het wordt toegestaan als een slager zijn vlees op straat wil verkopen.” Dat het rond het Offerfeest wel wordt toegestaan, tast het ’rechtsgevoel’ van mensen aan, vindt zij.

Ook de PVV heeft vragen over de berichtgeving van de politie en het advies niet te schrikken van de dode dieren. „We schrikken er wel degelijk van”, reageert partijleider Wilders. Volgens hem zijn de kadavers van ’onschuldige dieren die bij een islamitische rituele mishandeling de strot is doorgesneden’. Kamerlid Lilian Helder vraagt zich af waar de politie het standpunt op baseert dat dergelijke verkoop vanuit vrachtwagens legaal is. De Partij voor de Dieren is eveneens kritisch op dit soort praktijken.

Volgens voedselwaakhond NVWA is er niet zoveel aan de hand. „Mensen bestellen een schaap of geit bij een slachthuis, maar in plaats van het daar af te halen, wordt het in gekoelde busjes naar bepaalde verkooppunten gereden”, zegt een woordvoerder. „De verkoop gebeurt met een vergunning van de gemeente en onder toezicht van de NVWA.” Wel vindt de NVWA de term ’kadavers’ nogal onhandig gekozen. „Kadavers zijn dode dieren die niet voor menselijke consumptie zijn bedoeld.”

Het lijkt erop dat de politie met haar tweet meer onrust heeft geschapen dan ze heeft weggenomen, zoals de bedoeling was. „We kregen veel vragen van mensen die hadden gezien dat er iets met dode dieren gebeurde vanuit vrachtwagens. We wilden alleen maar zeggen: dit is legaal, dus u hoeft ons hierover niet te bellen”, zegt een woordvoerster van de politie Den Haag. „We zijn ons er inmiddels heus wel van bewust dat het niet het beoogde effect heeft gehad.” Het woord ’kadavers’ was heel ongelukkig gekozen, erkent de zegsvrouw.