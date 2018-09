Ook landelijk overleg intocht Sinterklaas

In Amsterdam is burgemeester Eberhard van der Laan al met verschillende organisaties in gesprek over de rol van Zwarte Piet bij de sinterklaasintocht. Asscher was afgelopen vrijdag bij het gesprek in Amsterdam, en besloot daarop het ook landelijk te houden.

Asscher wil dat in elk geval de NTR, die de landelijk intocht uitzendt, en de gemeente Gouda meepraten. Sinterklaas komt dit jaar in Gouda aan.