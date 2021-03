’Doelbewust foute informatie restwarmte verspreid voor draagvlak datacenters’

Premium Financieel

’Amerika gaat ons inhalen met elektrisch rijden’

Een laadpaal voor de stekkerauto bij huis? Waarschijnlijk zit er technologie in van EVBox Group. Het Nederlandse bedrijf is Europees marktleider op het gebied van hard- en software voor elektrisch autoladen. Het bedrijf is nu nog van het Franse energiebedrijf Engie, maar gaat half april naar de beur...