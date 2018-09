Het Nationaal Bus Museum is weliswaar geen monument, maar het herbergt een unieke verzameling van mobiele monumenten. Dit maakt het een plek waar de Nederlandse geschiedenis van mobiliteit op een bijzondere manier in beeld wordt gebracht.

De bus, ook wel omnibus genoemd, was in de 19de eeuw een populair middel voor openbaar vervoer. Toen de paarden werden vervangen door een motor, ontstond de automobielomnibus, verbasterd tot autobus, of kortweg bus. Op 5 juli 1978 werd te Winschoten het Noordelijk Bus Museum opgericht, met als eerste collectiestuk: de GADO 4400. In 2006 werd het huidige pand aan de Productieweg 13 te Hoogezand aangekocht. De verzameling breidde zich uit, kreeg een meer landelijke scope en november 2011 werd de naam gewijzigd in Nationaal Bus Museum, geopend op 13 april 2013. De collectie omvat o.a. 28 bussen en bijhorende memorabilia. Meer informatie: www.nationaalbusmuseum.nl.

Het museum is van 10.00 - 16.00 uur gratis te bezoeken. Ook worden deze dag extra activiteiten georganiseerd. Oud-chauffeurs vertellen over hun belevenissen en bezoekers kunnen in een rijsimulator plaatsnemen. Op het terrein bij het museum presenteren o.a. Stichting Museumbus 1698 en de Stichting Standaard Streekbus zich met één van hun oldtimers. Vanaf Station Krospwolde, een rijksmonument uit 1868, zal in aansluiting op de Arriva treinen uit Groningen met een buspendel worden gereden.

Adres: Productieweg 13, Hoogezand. www.nationaalbusmuseum.nl