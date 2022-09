20-jarige Rotterdammer opgepakt voor explosies huizen Den Bosch

De explosies waren allebei in de wijk Maaspoort, in het noorden van de stad. Eerst ging er een explosief af bij een huis aan de Goedenrade, een paar dagen later was een huis aan de Stapelen het doelwit. De huizen raakten daarbij beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

’Vergisaanslag’

Volgens Omroep Brabant was de eerste explosie vermoedelijk een vergisaanslag en was de tweede ontploffing bij het huis van de nieuwe vriendin van No Surrender-kopstuk Klaas Otto. Hij zou daar regelmatig gezien zijn, aldus de omroep. De politie kan dit niet bevestigen.

Voor de veiligheid van zowel de bewoners als de buurtbewoners kregen de twee een gebiedsverbod van een maand en mochten ze niet in of bij hun woning komen. Ook werd het huis een maand lang gesloten.

Het geweld zorgde in de wijk voor „gevoelens van onveiligheid en verontwaardiging”, zo meldt de politie. Samen met de gemeente hield de politie de afgelopen tijd extra toezicht in de wijk en bij dit huis. Ook was er extra cameratoezicht.