Dichter en schrijver Remco Campert (92) overleden

Zijn uitgeverij De Bezige Bij maakte het nieuws namens de familie bekend. De uitgeverij laat weten „intens bedroefd en diep getroffen” te zijn door zijn dood. Campert kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk (1961), waarvoor hij onder meer de P.C. Hooft-prijs kreeg.

Campert geldt als een van de belangrijkste auteurs van Nederland. Hij schreef, naast Het leven is vurrukkulluk, ook bekende boeken als Liefdes Schijnbewegingen (1963), Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (1968) en Tot Zoens (1986).

Het werk van Campert wordt gekenmerkt door een weemoedige, ironische toon. Veel is autobiografisch en heeft als thema de confrontatie tussen droom en werkelijkheid. Vaak ook gaan zijn verhalen over mislukking, machteloosheid of verdriet, maar het wordt nooit zwaar. „Ik wil graag een lichte toon hebben. Anders wordt het bij mij veel woordgeraas met een steeds kleiner inhoudje. Ik vind het leuk de mensen aan het lachen te maken”, zei hij ooit.