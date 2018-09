Achmea in het rood door afschrijvingen en reorganisatie

Verzekeringsmaatschappij Achmea heeft door afschrijvingen en reorganisatiekosten over het eerste halfjaar een nettoverlies geleden van 58 miljoen euro tegen een nettowinst van 123 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Achmea, naar eigen zeggen de Nederlandse marktleider in schade- en zorgverzekeringen, maakte dit donderdag bekend.