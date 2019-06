Aangifte tegen oud-bestuursleden pedoclub

Dat gebeurt volgens Drost onder meer via een nieuwe website met diverse publicaties en met links naar andere websites en platforms waarop de boodschap wordt uitgedragen dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen mooi en goed is.

Verbod

De Stichting Strijd Tegen Misbruik vraagt het Openbaar Ministerie strafvervolging in te stellen tegen de oud-bestuurders van Martijn. Er zouden voldoende bewijzen zijn dat zij zijn doorgegaan met de werkzaamheden van de Vereniging Martijn, hoewel dat door het arrest van de Hoge Raad in 2014 is verboden.

Namens de oud-bestuursleden heeft de Amsterdamse jurist Pieter Vleeming op zijn beurt strafaangifte gedaan tegen Drost. Volgens Vleeming heeft Drost zich schuldig gemaakt aan smaad en laster door de suggestie te wekken dat de bestuursleden propaganda verspreiden. Daarnaast beroepen de ex-bestuurders zich op vrijheid van meningsuiting.