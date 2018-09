Helikopter neergestort in Sinjargebergte

De piloot zou bij de crash, die volgens het Iraakse leger het gevolg was van een technisch mankement, om het leven zijn gekomen. Eén van de passagiers van de helikopter is de Iraakse parlementariër Vian Dakhil. Zij zou gewond zijn geraakt, net zoals een twintigtal anderen. De inzittenden van de helikopter zijn inmiddels in veiligheid gebracht, aldus de New York Times. Eén slachtoffer zou inmiddels aan zijn verwondingen zijn overleden.

Vian Dakhil, zelf een yezidi, werd beroemd door de emotionele toespraak die ze onlangs hield in het Iraakse parlement. Ze vroeg om hulp tegen ISIS-strijders die 'genocide' plegen op de yezidi's.