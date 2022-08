’Gevonden kinderen in Ghanees appartement wisten niet dat ouders dood waren: hele dag gehuild’

De politie vond bij de inval, na waarschuwingen van verontruste buren, het ontbindende lichaam van moeder Ernestina Jackson. Vader Samuel vonden ze kort daarna ook, hij zat dood op het toilet. De man leek te hebben geprobeerd het lichaam van zijn al eerder overleden echtgenote te conserveren. Zijn kinderen zaten opgesloten.

Al snel was duidelijk dat de zoontjes dringend professionele hulp nodig hadden. De oudste van de twee verkeerde in shock en was niet in staat te praten. Eerder verklaarde de jongste al aan hulpverleners dat hun ouders niet wilden dat ze aten, omdat dit een vloek zou zijn. Deze week is ze verteld, zo meldde Ghanese website My Joy Online zaterdag, dat hun ouders niet meer leven. Daar waren ze door hun zorgwekkende toestand niet van op de hoogte.

De jonge tieners hebben de hele dag gehuild sinds het nieuws over de dood van hun ouders aan hen werd doorgegeven. Psychologen, politieagenten en artsen van de Abuakwa Polyclinic voegden zich bij enkele familieleden om de jongens te ondersteunen. De mededeling heeft volgens het medische team gevolgen gehad voor de gezondheid van de twee, die eigenlijk deze week zouden worden ontslagen uit de kliniek.

In shock

De oma van de kinderen, Lydia Boakye Benson, was bij het team dat de jongens informeerde. „Ze waren in shock. Ze huilden en dat doen ze nu nog steeds”, zei de oma van moeders kant, die haar kleinkinderen zeven jaar niet had gezien omdat haar dochter alle contact met haar familie had verbroken. „Ze riepen: mama, papa, jullie hebben ons teleurgesteld. Waarom? Waarom dood? Mama waarom?” Volgens de grootmoeder is het niet eenvoudig om de kinderen weer in een normaal levensritme te krijgen, ook al omdat ze niet gewend blijken te zijn aan Ghanese maaltijden.

„We hebben veel hulp gekregen, van veel mensen en op veel manieren. Er is ook veel voor de kinderen gebeden. Het is onze hoop dat ze helemaal zullen herstellen, door de genade van God.” De artsen hebben aangegeven dat de kinderen wel goed hebben gereageerd op de intensieve psychologische behandelingen.

Van vader Samuel was al in Nederland bekend dat hij een zeer religieus man was, hij kwam geregeld in de Pentecost Revival Church aan de Amsterdamse Bijlmerdreef waar hij organist was, vertelden vrienden van hem eerder in De Telegraaf. Het gezin zonderde zich na aankomst vanuit ons land meteen volledig af van hun buurtgenoten. Buren gaven volgens lokale media aan dat de gezinsleden zich, waarschijnlijk onder de dwang van de vader, niet wilden mengen onder andere mensen.