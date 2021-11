Hoogleraar Scherder snapt niets van qr-controle voor sporters: ’Meer coronakilo’s en meer inactiviteit’

Minister-president Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge kondigden dinsdag aan dat er na vrijdag een coronatoegangsbewijs moet worden gevraagd om terreinen van sportclubs op en sportscholen binnen te mogen.

Volgens Scherder zullen de gezondheidsproblemen verergeren als mensen worden ontmoedigd om te bewegen. „Voor deze crisis hadden we ook al een pandemie en die heette ’physical inactivity’. Die hebben we ook nu nog. Door veel zitten overlijden per jaar 5,3 miljoen mensen. De kranten staan nu vol van de 1 miljoen doden door corona. Maar je hoort nooit iets over de pandemie die er al was”, aldus de hoogleraar, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Scherder geeft al sinds het begin van de coronacrisis aan bij de overheid dat de maatschappij moet gaan bewegen. „Maar we zien dat thuiswerken, thuiszitten is geworden. We zien meer coronakilo’s en meer inactiviteit, waardoor je juist weer een lagere weerstand tegen virussen krijgt”, vertelt de wetenschapper.

Hij wijst ook op het belang van bewegen om het brein zodanig te activeren, dat mensen controle krijgen over negatieve emoties zoals angsten en depressies. „Dus als je niet meer sport dan verhoog je het risico dat je in een negatieve modus terechtkomt.” Vooral voor jongeren is stoppen met sporten heel schadelijk. „Het is een uitlaatklep voor ze. En die jongelui hebben het al echt moeilijk gehad.”

Scherder zegt ook niet te begrijpen dat er geen viroloog of immunoloog is die praat over het belang van bewegen om het afweersysteem te verbeteren. „Dat hoor je in geen enkel programma. Daar kan ik me zo over opwinden, we kunnen hier zelf iets aan doen.”