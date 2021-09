Zoon (43) bekent doodsteken moeder (68) Helmond in 112-gesprek

De politie vond het 68-jarige slachtoffer donderdagmiddag zwaargewond in haar woning aan de Lambertushof in Helmond, daarna is ze overleden. De 43-jarige zoon werd opgepakt voor zijn eigen woning op een andere plek in Helmond.

Bij zijn aanhouding had hij een mes op zak. De politie onderzoekt of hij met dit wapen zijn moeder heeft gestoken. Wat er precies in de woning aan het Lambertushof is gebeurd, wordt verder onderzocht. De man zou volgens berichten in de media bekend zijn met psychische problemen. Daar wordt volgens het OM nader onderzoek naar gedaan.

De man is vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch. Die besloot zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen.