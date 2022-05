Premium Het beste van De Telegraaf

Wat was er aan de hand op Belgisch festival? ’Massahysterie onder jongeren is mogelijk’

Hasselt - Bij de meisjes die onderzocht werden na de vermeende feiten van needle spiking op het Hasseltse tienerfestival We R Young werden geen drugs in de urine aangetroffen, al is het nog wachten op de resultaten van het bloedonderzoek. Wat is er dan wel aan de hand?