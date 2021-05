Ook Pinksterweekend valt in het water

„Het weerbeeld tijdens het lange Pinksterweekend lijkt veel op dat van dit weekend”, meldt Weeronline. „De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot enkele buien.”

„De regenmeters maken deze maand sowieso al overuren en ook in het Pinksterweekend blijft het niet droog. Toch zijn de buien vaak minder fel en tussen de buien door is de krachtige mei-zon goed voelbaar.”

Wie een weekendje weg op de planning heeft staan, kan dus nog genoeg plezier beleven.

Koud

Toch zijn er weleens betere jaren geweest. De kans dat het weekend kouder wordt dan gemiddeld, is 80 procent. „Normaal is het eind mei 17 tot 20 graden, maar de kans dat de temperatuur volgend weekend ergens tussen 12 en 16 graden uitkomt, is groot”, aldus Weeronline.

Pinkstermaandag kan wel ietsjes warmer worden.

Nat

Ook in de komende week naar Pinksteren toe blijft het aanmodderen. „Wisselvallig”, stelt Weeronline. „Vooral het eerste deel van de week komt het tot flinke buien die landinwaarts vergezeld kunnen gaan met onweer. Later in de week neemt de kans op onweer af. De nattigheid houdt aan en met temperaturen van 13 tot 18 graden is het aanhoudend koud voor de tweede helft van mei.”