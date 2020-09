Biden aan de leiding in peilingen belangrijke ’swing states’

In Pennsylvania, een staat met een aantal grote steden, een conservatief platteland en weggekwijnde industrie, zegt 49 procent voor Joe Biden te gaan stemmen, tegenover 46 procent voor Trump. Zo’n 48 procent denkt dat Biden beter beleid tegen het corona-epidemie zal voeren, 4 procent meer dan het percentage kiezers dat juist denkt dat Trump een betere corona-aanpak in huis heeft. Als het gaat om de economie is het vertrouwen in de president juist hoger. 48 procent denkt dat hij de economie er het best bovenop helpt, tegenover 42 procent die denkt dat die klus beter aan Biden kan worden overgelaten.

In Wisconsin zou 48 procent nu voor Biden kiezen en 43 procent voor Trump. Ook in die staat krijgt Biden het meeste vertrouwen in het aanpakken van de corona-epidemie (48 tegen 40 procent) en Trump juist in het opkrikken van de economie (48 tegen 42 procent).

Beide staten staan bekend als zogeheten ’swing states’ of ’battleground states’ omdat ze niet uitgesproken Democratisch of Republikeins zijn. In de strijd om het winnen van zoveel mogelijk van de 538 kiesmannen, die uiteindelijk de president kiezen, is Pennsylvania van groot belang. Wie in die staat de meeste stemmen krijgt, krijgt twintig kiesmannen achter zich. Wisconsin heeft er tien te vergeven.

Reuters en Ipsos peilen momenteel in zes staten die mogelijk doorslaggevend zullen zijn bij de verkiezingen, die op 3 november worden gehouden. In de komende dagen worden peilingsresultaten verwacht uit swing states Michigan (16 kiesmannen), North Carolina (15), Arizona (11) en Florida (29).

Biden viel Trump maandag op campagne in Wisconsin verbaal aan om diens aanpak van de corona-epidemie. „Hij was er niet toe in staat”, aldus Biden. „Hij bevroor, Hij liet na om te handelen. Hij panikeerde.” Trump bezocht Wisconsin vorige week nog en gaat maandag (plaatselijke tijd) naar swing state Ohio.