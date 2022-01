LIVE | Politie beëindigd groot illegaal feest in bedrijfspand Haarlem

Binnenland

Dode door steekpartij in woning in Beverwijk

De politie heeft in een woning aan de Kloosterstraat in Beverwijk (Noord-Holland) het lichaam gevonden van een 48-jarige man. Hij is door messteken om het leven gebracht. De politie is op zoek naar de hoofdverdachte, van wie de identiteit bekend is. Het betreft een 47-jarige medebewoner van het pand...