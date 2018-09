Israël versterkt rechten homo's en lesbiennes

„De deuren van Israël zullen openstaan voor iedere Jood en zijn familie, zonder discriminatie gebaseerd op levensstijl”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Gideon Sa'ar.

In Israël zelf kunnen homo's en lesbiennes niet trouwen. Het Hoogste Rabinaat is ertegen. Wel heeft het Hooggerechtshof in 2006 bepaald dat de Joodse staat in het buitenland gesloten homohuwelijken moet erkennen.