Maandag weer begrotingsoverleg met oppositie

Het kabinet heeft ook vorig jaar met deze partijen onderhandeld over de begroting. Hun steun was en is nodig omdat VVD en PvdA zonder de 'bevriende oppositie' geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft voor de eigen plannen.

Maandagochtend is er eerst overleg tussen premier Mark Rutte, vicepremier Lodewijk Asscher, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA). Meteen daarna sluiten de oppositiefractievoorzitters Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) aan.

De ministers komen vrijdag voor het eerst weer bijeen in de reguliere ministerraad. Vanaf volgende week zijn er ook speciale begrotingsraden, die dan gelijk op lopen met het overleg met de oppositie.

D66, ChristenUnie en SGP leverden in april al hun wensenlijstjes in die per stuk opliepen tot vele honderden miljoenen euro's. Hoeveel ruimte het kabinet heeft om daar aan tegemoet te komen, wordt mogelijk donderdag duidelijk. Dan presenteert het Centraal Planbureau de jongste ramingen van onder meer de economische groei, het begrotingstekort, de werkloosheid en de staatsschuld.