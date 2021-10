Moeder wil niet wijken van ziekenhuisbed dochter: met handboeien afgevoerd

De vrouw zegt tegen lokale media dat het haar niet spijt dat agenten zich genoodzaakt voelden haar uit het ziekenhuis weg te halen. Volgens UF Health North in Jacksonville, Florida hield Lynn Savage (70) zich niet aan de bezoekuren en heeft de zorginstelling zich aan het protocol gehouden. Dochter Amber was op dat moment herstellende van een hersenoperatie. „Ik kon niet met een schoon geweten en een goed hart haar bed verlaten, niet wetende hoe ze de nacht door zou komen”, zegt ze tegen nieuwszender WKRC.

Savage was sinds ’s morgens vroeg bij haar dochter. Een dokter vroeg haar nog om Amber te kalmeren. „Zodra ik bij haar bed stond, was alles goed.” In de avond zei een verpleegkundige dat ze toch echt naar huis moest. „Volgens de coronaregels moest ik vertrekken.”

Cel

De beveiligers die de vrouw kwamen ophalen „waren heel vriendelijk. Ze bleven maar proberen om mij over te halen om weg te gaan.” Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen en belandde Savage zelfs een dagje in de gevangenis. „Het was angstaanjagend, maar ik zat liever in de cel dan dat ik vrijwillig bij mijn dochter was weggelopen.”