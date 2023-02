Koning praat met familie aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië: ’Veel kracht en sterkte’

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in Den Haag een ontmoeting gehad met familieleden en vrienden van slachtoffers van de aardbevingen in Turkije in Syrië. Hij sprak met hen over de situatie in beide getroffen landen in Vadercentrum Adam in de wijk Laakkwartier. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen was erbij.