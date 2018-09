WHO: aanbieden ebola-'medicijn' is ethisch

De werking van die medicijnen moet wel zo goed mogelijk getest worden, verklaart de WHO. Medisch-ethisch deskundigen van de VN-organisatie kwamen bijeen, nadat een experimenteel medicijn, ZMapp, dat op apen was getest, was gegeven aan twee Amerikanen die in Liberia met het ebolavirus waren besmet en voor hun behandeling naar hun land waren overgebracht.

ZMapp is zeer schaars; er zijn maar 12 doses van gemaakt. Twee daarvan gaan naar besmette artsen in Liberia. Zij worden de eerste Afrikanen die de experimentele behandeling krijgen. De Amerikanen die ZMapp kregen toegediend, lijken daar goed op te reageren. Het middel kon een met ebola besmette Spaanse missionaris echter niet redden. Hij overleed dinsdag.

De deskundigen wijzen erop dat de uitbraak van ebola kan worden tegengegaan met beschikbare methodes als vroege opsporing, het in quarantaine plaatsen van patiënten en hygiënische maatregelen. Een specifieke behandeling of medicijn zou echter een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen het virus kunnen zijn, stellen de medische ethici in een verklaring.

Er zijn verschillende medicijnen tegen ebola in ontwikkeling. ZMapp is ontwikkeld door het bedrijf Mapp. Het bedrijf GlaxoSmithKline en Amerikaanse wetenschappers willen volgende maand een ander experimenteel middel verder testen. Tests op apen gaven hoopvolle resultaten.

De huidige ebola-epidemie brak begin dit jaar uit in West-Afrika en heeft al ruim 1000 levens geëist.