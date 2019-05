'Weinig impact Oekraïnecrisis op economie'

De Oekraïnecrisis duwt de Russische economie waarschijnlijk in een recessie, waar andere landen in de regio een 'lichte besmetting' van zullen ondervinden. Investeerders zijn voorzichtiger geworden en diverse markten hebben een gevoelige tik gehad. Toch blijven de effecten voor de wereldeconomie 'bescheiden'. Dit concludeert ABN Amro dinsdag in een risicoanalyse over de impact op de wereldeconomie van de crisis in Oekraïne.