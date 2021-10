Been-amputatie bij bekneld verkeersslachtoffer, mogelijk lachgas in het spel

Brandweermensen uit Vaassen en Apeldoorn kwamen ter plaatse en maakten gebruik van hydraulisch gereedschap en spanbanden om delen van de Mercedes weg te knippen en zo meer ruimte te maken voor het slachtoffer. Zij slaagden er niet in de man te bevrijden, waarna een gespecialiseerde arts per traumahelikopter moest worden ingeschakeld.

Ooggetuigen zouden hebben gezien dat de bestuurder met hoge snelheid over de A50 reed. Ⓒ News United

Nadat hij de amputatie had uitgevoerd, kon de automobilist uit de wrakstukken worden bevrijd en naar het ziekenhuis worden overgebracht. Mogelijk was de bestuurder onder invloed, want in de auto zou een lachgasfles zijn gevonden. Op beelden van een aanwezige persfotograaf is een grote cilinderfles te zien bij een van de voorste stoelen van de auto. De politie kon dat dinsdagmorgen nog niet bevestigen.

Na een urenlange afsluiting is de A50 op de vroege dinsdagochtend weer vrijgegeven voor verkeer. Een bergingsbedrijf heeft de zwaarbeschadigde auto meegenomen.

Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952.