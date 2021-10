Personeelstekort kinderopvang bereikt recordhoogte

Dat zegt bestuurder Debbie van Leiden van vakbond FNV Zorg & Welzijn in Trouw. Uit nieuwe cijfers van ’Kinderopvang werkt!’, de samenwerking van werkgevers en werknemers in de sector, bleek deze week dat 71 procent van de kinderopvangorganisaties te weinig personeel heeft.

In de naschoolse opvang is het tekort met 79 procent zelfs nog groter. „Het tekort is van alle tijden”, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van ouderorganisatie Boink, „maar nu, met ook zoveel vraag naar mbo-personeel vanuit andere sectoren, is het gebrek aan mensen in de kinderopvang problematischer dan ooit.”

De belangrijkste oorzaak van de krapte is een tekort aan beschikbare kandidaten, vindt 81 procent van de ondervraagde organisaties. Daarnaast worden ziekteverzuim en uitstroom genoemd, en personeelstekort doordat opvangorganisaties willen groeien. Overal in Nederland wordt het probleem gevoeld, al zijn er uitschieters in de grote steden. Dinsdag en donderdag zijn de moeilijkste dagen om de bezetting rond te krijgen.