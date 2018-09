Al 50.000 ouder-kindschenkingen voor huis

Volgens de NVM heeft de regeling zo'n positief effect op de huizenmarkt „dat het dom zou zijn om er al dit jaar mee te stoppen”, aldus een woordvoerder. „Wij pleiten in Den Haag actief voor verlengen ervan.”

Aanzwengelen

Het kabinet bedacht de aantrekkelijke schenking in oktober vorig jaar in een poging de huizenverkoop aan te zwengelen. Tot en met juni hebben al 50.000 Nederlanders maximaal een ton belastingvrij geschonken aan kinderen of anderen voor de aanschaf van een huis, voor aflossing van een hypotheek of voor een verbouwing. De fiscus had op maximaal 20.000 schenkers gerekend.