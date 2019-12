Man rijdt vijftig jaar zonder rijbewijs

De politie kon vervolgens nergens aanwijzingen vinden dat de man ooit over een rijbewijs had beschikt, hoewel hij wel verklaarde lang geleden een papiertje te hebben gehad. Hij was kennelijk nooit aangehouden en was ook nooit bij een ongeval betrokken geweest.

De man moest zijn auto laten staan en zal zich waarschijnlijk later voor de rechter moeten verantwoorden.