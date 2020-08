Vrij zonnige ochtend, middag zomers

Ook donderdag staat ons nog een hoogzomers weerbeeld te wachten. Hoewel de dag begint met vrij veel bewolking - mogelijk zelfs een bui - klaart het in de loop van de dag vanuit het zuidwesten op. Het wordt het 26 tot 32 graden met vooral veel zon, meldt Weeronline. Wie juist behoefte had aan wat verkoeling moet daar helaas op wachten: van de wind hoeven we niet veel te verwachten.

Morgenavond rond 19.00 uur bereikt de temperatuur het hoogtepunt van de dag: op dat moment is het 26 tot lokaal 32 graden met de hoogste waarden voor het zuidoosten. Daarna koelt het langzaam af: tegen middernacht kan het regionaal nog 25 graden zijn.

Onweer

Donderdagavond neemt in het westen de kans op een onweersbui toe. Elders blijft het waarschijnlijk droog bij een mix van wolkenvelden en opklaringen. Door de bewolking verloopt de nacht zeer zacht. De minimumtemperatuur varieert van 19 graden op het platteland tot 22 in de steden. Het belooft dus een echte zweetnacht te worden.

Maar, zoals een echte Nederlandse zomer betaamt, is de hitte van korte duur: vrijdag bevindt ons land zich op de grens van hele warme en een stuk koelere lucht. Dat maakt de verwachting onzeker: wanneer de warme lucht lang boven ons land blijft hangen kan het 25-30 graden worden. Als de koele lucht uit het westen ons eerder bereikt, wordt het ongeveer 20-24 graden. De overgang van warm naar koel brengt mogelijk stevige buien met zich mee, waarbij ook kans is op onweer.

Weekend

Zaterdag komt de wind uit het zuidwesten en is het hete weer voorbij: met 22-24 graden is de temperatuur vrij normaal voor de tijd van het jaar. Het waait stevig en daardoor kun je de hitte snel uit huis jagen. Het weerbeeld bestaat uit zon, stapelwolken en enkele buien

. Zondag wordt nog wat koelere lucht naar ons land geblazen. Met 20-22 graden is het dan heel aangenaam zomerweer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en er trekken buien over het land. Sommige buien kunnen fel uitpakken met onweer en hagel.