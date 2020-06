Na vrijspraak in hoger beroep toch 16 jaar cel voor moord op zakenpartner Rotterdam

Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

DEN HAAG - De 47-jarige Abdulkerim K. is vrijdag in hoger beroep alsnog veroordeeld tot zestien jaar cel voor de moord op de 44-jarige Metin Degmez in 2013. Eerder was de in Turkije geboren verdachte door de rechtbank vrijgesproken. Het hof in Den Haag acht echter wel bewezen dat hij zijn vriend en zakenpartner heeft doodgeschoten.