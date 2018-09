Snooker en pool lijken het meest op elkaar. Beide speel je op een tafel met zes gaten waar de ballen moeten worden ingeschoten. Bij snooker is de tafel iets groter. De ballen en de gaten zijn dan juist weer kleiner, waardoor je ook een iets smallere keu gebruikt. Biljart wordt met drie ballen gespeeld, waarbij spelers met één speelbal de twee andere moeten raken. In de tafel zitten geen gaten. Dit spel is moeilijker dan snooker of pool omdat er meer techniek en inzicht bij komt kijken.

