Aftellen voor werknemers Ford Genk

Ford maakte in oktober 2012 bekend de fabriek in Genk te sluiten en de productie over te hevelen naar andere plekken in Europa. Zo stopt in Genk over een maand al de productie van de Mondeo voordat de vestiging in het Spaanse Valencia dit overneemt.

Van de iets meer dan 4000 werknemers bij Ford Genk alleen hebben tot nu toe nog maar 350 het bedrijf uit eigen beweging verlaten. Het overgrote deel van het personeel zal de hele rit uitdienen om onder meer de maximale ontslagpremie te krijgen.

