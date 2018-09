Vrouw heeft broek aan in kledingkeuze partner

Dat blijkt uit onderzoek van een kortingscodesite onder 1.050 online shoppers.

Maar liefst 70 procent van de mannen zich om als de partner een opmerking maakt over de kledingkeuze. Nederlandse vrouwen nemen geen blad voor de mond en zeggen het eerlijk als ze iets niet mooi vinden.

KritischDe meeste mannen wel te spreken over de kledingstijl van hun geliefde. Meer dan de helft staat helemaal achter de kledingkeuze van zijn partner. Vrouwen zijn vaker ontevreden. Die onvrede is vooral gericht op de eigen partner. Want twee derde van de vrouwen geeft de Nederlandse man in het algemeen een 7 of hoger voor zijn kleding.

OntevredenVrouwen winden er geen doekjes om wanneer ze ontevreden zijn over de kleding van hun partner. Slechts vier procent van de vrouwen is niet eerlijk wanneer ze een kledingstuk niet leuk vinden staan.Mannen in de leeftijdscategorie 65+ hebben het het zwaarst te verduren. De 65+ dames zijn het minst tevreden over de kledingstijl van hun partner en zijn daarbij ook het eerlijkst. Ook zijn de vrouwen in deze leeftijdscategorie het minst te spreken over de kledingstijl van mannen in Nederland in het algemeen.