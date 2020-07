Nieuwe baan voor Martin van Rijn

Dat Van Rijn coronaminister werd was bijzonder. De PvdA zit niet in de coalitie. Toch vroeg de VVD hem de plek op te vullen van VVD’er Bruno Bruins die onwel werd tijdens een coronadebat en met burn-outklachten langdurig rust moest houden.

Van Rijn stoomt na zijn tijdelijke kabinetsbaan vrijwel meteen door naar een volgende job. Bij Aedes gaat hij per 1 september aan de slag als voorzitter. Een ’uitdagende baan’, zo omschrijft de PvdA’er zijn nieuwe werk. „Juist nu.” Daarmee doelt hij op zaken zoals het tekort aan woningen in ons land, de stikstofproblematiek en de energietransitie.

Voordat Van Rijn tijdelijk minister werd was hij topman bij een grote ziekenhuisgroep in de Haagse regio. In kabinet Rutte-II was hij staatssecretaris van Volksgezondheid en had hij vooral de ouderenzorg onder zijn hoede.

Aedes toont zich de afgelopen jaren een waar PvdA-bolwerk. Marnix Norder (voormalig PvdA-wethouder Den Haag) en Marc Calon (voroamlig PvdA-gedeputeerde Groningen) zwaaiden er eerder ook al de scepter.