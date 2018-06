Al 100.000 bezoekers voor Mauritshuis

De 100.000e bezoeker stapte maandag over de drempel.

„In het openingsjaar verwacht je natuurlijk meer bezoekers dan in een normaal jaar, waarin we uitgaan van minimaal 250.000 bezoekers. De heropening heeft nationale en internationale aandacht gekregen en mensen zijn benieuwd naar het resultaat. Maar dat we in zo'n korte tijd al 100.000 bezoekers hebben ontvangen, overtreft onze verwachtingen'”, zegt directeur Victor Moussault.