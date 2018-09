Marc Jacobs´ Twitter-winkel opent in Amsterdam

De Daisy Marc Jacobs shop opent in Londen en Amsterdam.

Wie de Daisy Tweet shop bezoekt heeft niets aan klinkende euro´s. Betalen kun je er alleen met tweets met de hashtag #MJDaisyChain.

Creativiteit is daarbij het devies. Hoe creatiever de tweet, hoe groter het presentje is dat klanten ontvangen.

Eerder opende Marc Jacobs al een Tweet Shop in New York. Klanten kregen daar gratis producten in ruil voor een post op Instagram, Twitter of Facebook.

Van 14 tot en met 17 augustus is de Amsterdamse Tweet shop te vinden in de hoeketalage van de Amsterdamse Bijenkorf. De Londense versie van de winkel opent een dag later.