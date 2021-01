FIOD en OM kijken naar misbruik steungeld

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) laat weten dat ze in de afgelopen weken signalen van banken heeft ontvangen over mogelijk misbruik van de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Via deze regeling kunnen ondernemers die geraakt worden door de lockdown een deel van hun omzetverlies gecompenseerd krijgen. Binnen enkele uren na de opening van de subsidieregeling waren er al duizenden aanvragen.

Fraudejagers bij banken hebben de overheid de afgelopen weken getipt over bedrijfsrekeningen waar normaal geen geld op staat en nu opeens een groot steunbedrag van de overheid op is gestort.

Uitvoeringsdienst RVO, zo laat Keijzer weten, heeft inmiddels extra maatregelen genomen om misbruik tegen te gaan. Banken hebben de verdachte gevallen doorgegeven aan de RVO. Ze zijn inmiddels onderzocht. De resultaten worden woensdag besproken met de FIOD en het Openbaar Ministerie.

„Na dit overleg zal RVO indien aangewezen aangifte doen in een nog nader te bepalen aantal zaken”, aldus Keijzer. Waarschijnlijk wordt er donderdag meer bekendgemaakt over de omvang van het misbruik en extra maatregelen.

Dat er een verhoogd risico op misbruik was weet Den Haag al langer. Keijzer benadrukt dat het een politieke wens was om het steungeld zo snel mogelijk bij ondernemers te krijgen. Het digitale aanvraagsysteem is niet waterdicht. „Dit is de enige manier waarop het kan. Dat de regeling op deze manier werkt betekent dat we rekenen op de ondernemer die te goeder trouw is.”