'Erdogan wint verkiezingen'

Recep Tayyip Erdogan wordt in 1954 geboren en groeit op in de plaats Rize aan de Zwarte Zee. Zijn vader was kustwacht. Op zijn dertiende verhuist het gezin Erdogan naar Istanbul waar hij naar een islamitische school gaat. Erdogan haalt een graad in management aan de universiteit Marmara.

Hij ontmoet Necmettin Erbakan, de latere premier en voorman van de islamitische Welvaartspartij. Erdogan maakt snel carrière binnen de partij en wordt in 1994 burgemeester van Istanbul. In 1998 wordt hij veroordeeld wegens aanzetten tot religieuze haat en een paar jaar later wordt de Welvaartspartij verboden wegens het in gevaar brengen van het secularisme van Turkije. In 2001 richt Erdogan de islamitische AK-partij op en na de enorme winst bij de verkiezingen van 2002 wordt hij premier. Na zijn aantreden komt de economie van Turkije tot bloei en groeit de koopkracht van veel Turken.

Erdogan is in eigen land populair, maar ook omstreden. Zo laat de premier Twitter en YouTube blokkeren in de aanloop naar lokale verkiezingen, omdat beide websites filmpjes en geluidsbestanden delen die de premier in verband brengen met corruptie. Duizenden mensen gaan de straat op om te demonstreren tegen het vermeende machtsmisbruik. Volgens Erdogan is hij het doelwit van een samenzwering. Ook bouwplannen voor het Gezi-park in Istanbul mondde uit in massale demonstraties tegen zijn regering.

Het lijkt de populariteit van de premier nauwelijks te kunnen schaden. Bij lokale verkiezingen in maart dit jaar haalt zijn AK-partij ongeveer 45 procent van de stemmen, terwijl de belangrijkste oppositiepartij CHP blijft steken op zo'n 28 procent. Ook bij de presidentsverkiezingen lijkt Erdogan niet te stoppen. Na het tellen van vrijwel alle stemmen heeft hij 52 procent van de stemmen.