Landsmeer in shock na ’poging tot doodslag’: ’Hele dorp leeft mee, we zijn heel hecht’

Door Fadime Demir

’The day after’ vertelt Martijn de Vries (r.) aan dorpsgenoten wat hem de nacht ervoor is overkomen. Ⓒ Richard Mouw

LANDSMEER - Een gevoel van opluchting heerst bij de slachtoffers die in de nacht van donderdag op vrijdag in Landsmeer plotseling een auto voor zich zagen opdoemen die bewust op hen inreed. „Die idioten wilden ons doodrijden. Nu zijn ze erbij, wat een opluchting, ze moeten boeten voor hun daden.” De zwarte auto die in volle vaart inreed op een 18-jarig meisje en drie mannen op de Raadhuisstraat in Landsmeer is vrijdagmiddag verderop in het dorp gevonden.