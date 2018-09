VS voeren nieuwe luchtaanvallen op ISIS uit

In een tweede serie aanvallen namen de Amerikanen met drones een stuk artillerie onder vuur. Een woordvoerder van het Pentagon zei dat een aantal „terroristen werd geëlimineerd”. Hij noemde geen aantal. Bij de tweede actie vernietigden de Amerikanen ook zeven voertuigen uit een konvooi van ISIS.

Strijders van het soennitische ISIS hebben de afgelopen maanden grote delen van Irak en Syrië in handen gekregen en zijn opgerukt tot in de buurt van Arbil. De chef-staf van president Massoud Barzani van de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak zei dat sinds juni circa 150 Koerdische militairen zijn gedood in gevechten met strijders van ISIS. De chef-staf zei ook dat de soennitische terreurgroep de strategisch belangrijke dam van Mosul onder controle heeft gekregen. De extremisten zijn daardoor in staat steden onder water te laten lopen en de elektriciteits- en watervoorziening naar bepaalde gebieden stop te zetten.

Minderheden

President Barack Obama had donderdag toestemming gegeven voor luchtaanvallen tegen ISIS. Hij zei dat actie nodig was om de opmars van de islamitische strijders te stuiten en om de levens van Amerikanen en christenen en andere religieuze minderheden in Irak te beschermen. In Irak zijn meer dan 100.000 christenen op de vlucht geslagen voor de jihadisten van ISIS. Ook leden van de religieuze yezidi-minderheid zijn gevlucht. Tienduizenden leden van de groep zitten vast op een aantal bergtoppen in net noorden van Irak, omsingeld door strijders van de ISIS, die de yezidi's als duivelsaanbidders zien.

Obama heeft geen „specifieke einddatum” voor de militaire acties tegen ISIS in Irak vastgelegd. Het hangt van de veiligheidssituatie af, wanneer er aan de aanvallen een einde komt, aldus een woordvoerder van het Wite Huis.

Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) vindt het een goede zaak dat de VS „op verzoek van Irak” te hulp zijn geschoten tegen ISIS.