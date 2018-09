Automobilist dronken tegen geparkeerde auto's

Omdat de man geen rijbewijs heeft, mag hij niet meer dan 0,2 promille alcohol in zijn bloed hebben. Bij ervaren bestuurders is dat 0,5 promille. De man had dus 12 keer zo veel alcohol op als toegestaan.

De Brabander had eerst een geparkeerde auto op de Dr. Schaepmanstraat in Alkmaar geraakt. Hij reed door, maar reed op de Piersonstraat een eindje verderop tegen drie geparkeerde auto's aan. Hij liep weg. Getuigen volgden hem en hielden agenten op de hoogte. Die konden hem daardoor oppakken.

Ergens anders in Noord-Holland werd een aangeschoten bromfietser betrapt. De politie zag hoe de 19-jarige jongeman uit Hoogwoud over de Terpstraat in Wieringerwerf slingerde. Hij had omgerekend ongeveer 1,9 promille alcohol. Ook voor hem lag de grens op 0,2 promille. Hij had dus 9 maal het toegestane maximum aan alcohol achterover geslagen. De man kreeg een proces-verbaal en moest zijn brommerrijbewijs inleveren.