Biden benadrukt steun VS aan Irak tegen IS

De Amerikaanse vice-president Joe Biden heeft de Iraakse president Fuad Masum vrijdag gesproken over de Amerikaanse luchtaanvallen op rebellen van de Islamitische Staat (IS) in Noord-Irak. Ook heeft de Amerikaan er bij zijn Iraakse collega in een telefoongesprek op aangedrongen dat Bagdad snel een nieuwe regering moet vormen, meldt het Witte Huis.