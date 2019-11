Dit gaat de nieuwe kok van Máxima en Willem-Alexander verdienen

De nieuweling in de keuken zorgt voor de bereiding van uiteenlopende gerechten en maaltijden voor de koninklijke familie.

In de vacaturetekst staat dat de sollicitant met mbo-diploma kennis moet hebben van de ’internationale recepturen en benamingen’. Het koninklijk huis houdt niet van verspilling want de nieuwe kok moet precies de juiste hoeveelheden kunnen inkopen.

Het is een baan voor 36 uur. De sollicitant moet best flexibel zijn want je kan in alle paleizen worden ingezet, en dat is in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn. De hoofd standplaats is Den Haag.

Salaris: maximaal 2970 euro. Dat is exclusief de toelage onregelmatige dienst, 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Het koninklijk huis biedt een contract voor een jaar, met daarna de mogelijkheid om in vaste dienst te komen. Volgens de vacaturetekst werken er ruim 300 mensen in de Koninklijke verblijven.

De sollicitant moet ook nog hiermee rekening houden: ’een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.’