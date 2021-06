Britse regering start onderzoek naar lekken Hancock-video

Het nieuws over het aanstaande onderzoek werd bekend door uitspraken van Noord-Ierland-minister Brandon Lewis op Sky News en Time Radio.

Tegen het radiostation zei Lewis dat onderzocht moet worden of het „gepast” was dat er een camera was in Hancocks kantoor en „hoe de video in het openbare domein belandde.”

De voornaamste oppositiepartij in het land, de Labour Party, zou graag onderzocht zien of oud-minister Hancock tijdens zijn bewind nog meer richtlijnen voor kabinetsleden had overtreden. Volgens de Sunday Times, die daartoe documenten zou hebben ingezien, wacht Hancock een onderzoek naar beschuldigingen dat hij zijn persoonlijke e-mailaccount zou hebben gebruikt voor regeringszaken, wat in strijd zou zijn met voornoemde richtlijnen.