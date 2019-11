Noodtoestand in Australische staten om brand

De autoriteiten waarschuwen dat de stad Sydney, die in New South Wales ligt, door de branden wordt bedreigd. Er wordt gewaarschuwd dat de miljoenenstad „rampzalig brandgevaar” loopt. Het is de eerste keer dat Sydney een dergelijke waarschuwing krijgt. „Iedereen moet alert zijn en uitgaan van het ergste”, zei de premier van New South Wales maandag.

De branden begonnen vrijdagochtend en verspreidden zich razendsnel. De brandweer gaf eerder aan de vuurhaarden niet snel onder controle te zullen krijgen.