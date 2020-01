Advocaten staan toch kroongetuige Nabil B. bij

In december meldde deze krant dat na de moord op de advocaat Derk Wiersum de overgebleven advocaat van Nabil B. uit het liquidatieproces Marengo zich terug had getrokken. Nieuwe advocaten hadden zich gemeld om de kroongetuige bij te staan, maar wel onder volstrekte anonimiteit.

Advocaten trokken zich terug

Twee weken later trokken de nieuwe kandidaten zich alsnog terug omdat in de ogen van de raadsmannen hun veiligheid onvoldoende kon worden gegarandeerd. Dat leidde tot forse ophef in de politiek. ’Advocaten, officieren van Justitie en rechters moeten altijd veilig hun werk kunnen doen’, zei minister Dekker (Rechtsbescherming) in een reactie op het bericht in De Telegraaf dat de advocaten van kroongetuige Nabil B. het werk neerlegden uit veiligheidsoverwegingen.

Na goed overleg tussen verschillende instanties over beveiliging en voorzorgsmaatregelen is alsnog een overeenkomst bereikt. Volgende week staan de nieuwe advocaten de kroongetuige al bij. Dat gebeurt op afstand en met technische hulpmiddelen zodat hun anonimiteit gewaarborgd blijft. De Orde van Advocaten is de op hoogte van de identiteit van de nieuwe verdediging.