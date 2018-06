Een dronken brommerrijder heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag zelf aangegeven bij de politie in het Duitse Braunschweig. De 22-jarige man reed naar het politiebureau en vertelde dat hij zich niet in staat voelde om verder te rijden omdat hij te dronken was. Hij zei tegen de agenten dat hij zijn rijbewijs wilde inleveren. Uit een bloedproef bleek een alcoholpromillage van bijna 1,4. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.