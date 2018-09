Exporteurs voelen de boycot nu al

Een deel van de vrachtwagenchauffeurs heeft opdracht gekregen hun lading ergens onderweg dan maar te verkopen. Dat heeft Gert Mulder van brancheorganisatie GroentenFruit Huis donderdagavond gezegd, naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

'Acuut probleem'

Nog eens 70 à 80 vrachtwagens zijn niet eens meer op weg gegaan en blijven aan hun laaddok staan, aldus Mulder. „We hebben een acuut probleem en ondervinden directe schade”, zegt Mulder. Hij kan de schade nog niet in geld uitdrukken, maar dat het fors zal oplopen staat volgens hem vast. „Het gebeurt wel vaker dat er even geen export mogelijk is. Maar twee dingen zijn nieuw aan deze boycot: dat er vanuit de hele EU niks naar Rusland mag, en dat dat gaat gelden voor een heel jaar. Dat is nog nooit vertoond.”

Hij vreest dat zeker 10 exporteurs die vrijwel uitsluitend zaken doen met Rusland „in één klap met lege handen komen te staan.” Mulder hoopt dan ook dat zowel de regering in Den Haag als de Europese Unie de helpende hand zal toesteken.

GroentenFruit Huis vertegenwoordigt volgens Mulder meer dan 80 procent van de groente- en fruitsector in Nederland.