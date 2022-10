Totale ommezwaai in VK; vrijwel alle plannen Truss van tafel

Er was al rekening gehouden met een uitstel van de aangekondigde verlaging van het laagste tarief van de inkomstenbelasting van 20% naar 19% van mei volgend jaar naar een jaar later. Maar Hunt maakte duidelijk dat de verlaging helemaal van de baan is. Bovendien maakt Hunt duidelijk dat de hulp die huishoudens en ondernemingen krijgen voor de hogere energierekeningen slechts voor zes maanden zal gelden, in plaats van de beloofde twee jaar.

Bankiersbonussen

De enige maatregelen die Hunt niet terugdraait zijn een verlaging van de sociale verzekeringspremies, en lagere kosten koper bij de aankoop van een huis. Deze maatregelen worden volgens Hunt al behandeld in het Lagerhuis. Maar ook het afschaffen van het plafond voor bankiersbonussen, een van de controversiële maatregelen waar voormalig minister van Financiën Kwasi Kwarteng en Liz Truss trots op was, is ingetrokken.

De groei-agenda van Truss is vervangen door een nieuwe ‘stabiliteit’ agenda van Hunt. Dat is het woord waarop Hunt bleef hameren in zijn enkele minuten durende toespraak op maandagochtend. Deze maandagmiddag zullen nadere maatregelen bekend worden gemaakt tijdens een ingelaste zitting van het Lagerhuis. Hunt zei speciale dispensatie te hebben voor zijn toespraak in verband met mogelijke onrust op financiële markten.

Stabiliteit

Dat lijkt te hebben gewerkt. Analisten zeggen verbaasd te zijn over de omvang van de aangekondigde ommezwaaien. Het gaat zover dat er twijfel ontstaat over de politieke stabiliteit van het land. Dat is volgens een vertegenwoordiger van Hargreaves Lansdown de reden dat het pond weer iets daalde ten opzichte van de dollar, na aanvankelijk te zijn gestegen. Maar belangrijker is dat de lange rente daalde. Dat was de meest destabiliserende factor in de afgelopen weken.

Het gaat dan vooral om de positie van premier Truss. Haar Trussonomics – een moderne vorm van ‘trickle down economics’ waarbij belastingverlagingen tot hogere groei en daardoor meer rijkdom voor iedereen leiden – is drie weken na haar introductie op de vuilnisbelt gegooid.

Teken aan de wand

Haar toch al niet sterke positie is daarmee verder aangetast. Het is voor haar een teken aan de wand dat Lagerhuislid Graham Brady, die leiding geeft aan de niet in de regering zittende Conservatieve parlementariërs, zijn vakantie in Griekenland heeft onderbroken. Hij vond het noodzakelijk om de brieven van wantrouwen in Truss in zijn kantoor te gaan tellen. Officieel is de positie van Truss gegarandeerd voor twaalf maanden, maar onder de huidige omstandigheden zal die clausule volgens veel politieke commentatoren worden geschrapt.